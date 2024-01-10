WSJ: Украина потеряла тысячи военных, включая самых опытных и мотивированных

По данным газеты, контрнаступление ВСУ "закончилось, не успев начаться"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время российской спецоперации потеряли тысячи военнослужащих, в том числе самых опытных и мотивированных. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, Киев потерял в боевых действиях "тысячи военных, включая самых опытных и мотивированных бойцов". Контрнаступление ВСУ, как отмечает издание, "закончилось, не успев начаться". По его оценкам, cамая большая проблема ВСУ в настоящий момент заключается в том, что они "недостаточно вооружены, чтобы прорвать российскую оборону".

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.