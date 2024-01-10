Постпреда Марокко при ООН в Женеве избрали новым председателем СПЧ

Зампред СПЧ и постоянный представитель Индонезии при ООН в Женеве Фебриан Раддьярд заявил, что кандидат из группы африканских государств Омар Знибер избирается на 18-й цикл

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Марокко при ООН в штаб-квартире организации в Женеве Омар Знибер избран председателем Совета по правам человека (СПЧ) на 2024 год. Голосование транслировалось онлайн на портале ООН.

"Присутствует необходимое число [представителей] для голосования - 47. Достаточное большинство для принятия решения - 24. За кандидатуру его превосходительства Омара Знибера, постоянного представителя Марокко [при ООН] - 30 голосов. За его превосходительство Мксолиси Нкоси, постоянного представителя Южной Африки [при ООН] - 17 голосов", - заявил зампред СПЧ и постоянный представитель Индонезии при ООН в Женеве Фебриан Раддьярд по итогам голосования. Он добавил, что кандидат из группы африканских государств Знибер избирается председателем СПЧ на 18-й цикл.

В октябре 2023 года Россия не была избрана в состав Совета по правам человека ООН в Генеральной Ассамблее всемирной организации на период с 2024 по 2026 год. РФ набрала лишь 83 голоса из необходимых 97. Россия вошла в состав Совета по правам человека в 2020 году и работала в нем до апреля 2022 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приостановила ее членство из-за специальной военной операции на Украине.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе с ТАСС заявил, что неизбрание России в СПЧ ООН - это постановка диагноза болезни самой структуры, в которой вопросы прав человека стали извращены и используются как технология давления на неугодных.