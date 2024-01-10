Ереванский суд оставил под арестом бывшего министра обороны

Давида Тонояна обвиняют в закупке непригодных ракет для авиации и присвоении средств

ЕРЕВАН, 10 января. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении принял решение оставить под арестом бывшего министра обороны республики Давида Тонояна, которого обвиняют в закупке непригодных ракет для авиации и присвоении средств. Об этом сообщил агентству "Пастинфо" его адвокат Андраник Манукян.

"Антикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Долмазяна отклонил ходатайство о замене ареста Тонояна на более мягкую меру пресечения", - отметил он.

Тоноян был назначен министром обороны в 2018 году и снят с должности после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Он находится под арестом с сентября 2021 года. По делу проходят также другие высокопоставленные военнослужащие. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн.