Блинкен заявил Аббасу, что США поддерживают меры по созданию палестинского государства

Госсекретарь США продвигает план Вашингтона, который предполагает, что "обновленная" версия Палестинской национальной администрации сможет управлять Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, уточняет The Washington Post

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США поддерживают меры по созданию палестинского государства. С таким утверждением, как передает агентство France-Presse (AFP), выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле.

Блинкен, по данным агентства, "подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают ощутимые меры по созданию палестинского государства". Как пишет газета The Washington Post, госсекретарь США в рамках своего турне по странам Ближнего Востока продвигает план Вашингтона, который предполагает, что "обновленная" версия Палестинской национальной администрации сможет управлять Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. План США предполагает возможность создания палестинского государства, чего стремится не допустить премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Госсекретарь США, добавляет газета, "отметил возросшую нестабильность на Западном берегу и обсудил усилия США по борьбе с экстремистским насилием". Наряду с этим американский дипломат подчеркнул позицию США, согласно которой доходы от налоговых поступлений в бюджет Палестины, собираемые Израилем, должна получать палестинская администрация "в соответствии с ранее заключенными договоренностями".

Ранее агентство AFP передавало, что Блинкен 10 января посетит с необъявленным визитом Бахрейн. Госсекретарь США совершает турне по странам Ближнего Востока и сопредельным государствам с 4 по 11 января. Он уже посетил Грецию, Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию.