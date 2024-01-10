Венгрия и Словакия не поддержали заявление с осуждением якобы поставок в РФ ракет из КНДР

В документе перечислены 47 стран, подписавших документ

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Венгрия и Словакия не поддержали совместное заявление министров иностранных дел ЕС, США и других партнеров, осуждающее якобы закупки и применение Россией баллистических ракет КНДР. Заявление во вторник опубликовано на сайте дипломатической службы ЕС.

В документе перечислены 47 стран, подписавших документ, однако в этом списке нет Венгрии и Словакии, которые входят в Евросоюз.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что министры иностранных дел 47 стран, включая Аргентину, Германию, Грузию, США, Финляндию, Францию, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовали во вторник совместное заявление, "осуждающее поставки КНДР, закупки Россией северокорейских баллистических ракет и применение Россией этих северокорейских ракет против Украины".

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине. "Мы оставляем это без комментариев", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такую информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.