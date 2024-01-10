Литва в феврале передаст Украине партию бронетранспортеров М-577

В январе отправят генераторы, детонаторы, сообщил президент балтийской республики Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Военные поставки Украине Литва в 2024 году начнет в январе, а в феврале передаст партию бронетехники. Об этом сообщил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Государственный совет обороны одобрил пакет помощи Украине. В январе направим генераторы, детонаторы, в феврале - бронетранспортеры M-577", - сказал он на совместной пресс-конференции с находящимся в Литве президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как напомнил литовский лидер, Вильнюсом разработан план оказания военной поддержки Украине, согласно которому с 2024 года по 2026 год она составит не менее €200 млн.

Как отмечал министр обороны Арвидас Анушаускас, общая стоимость военной помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, превысила €500 млн. Вместе с гуманитарной и финансовой помощью она превышает €1 млрд и составляет 1,42% валового внутреннего продукта Литвы.