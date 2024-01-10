Украина и Литва договорились о совместном производстве средств борьбы с БПЛА

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что соответствующие документы подписаны

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Украина и Литва подписали соглашение о совместном производстве средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы договорились о совместном производстве, в частности средств борьбы с дронами, что очень нужно на фронте <...>. Соответствующие документы сегодня заключены", - сказал он на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Трансляция велась на украинском телеканале "Рада". Зеленский добавил, что в соглашении речь идет также о сотрудничестве по другим направлениям военного производства, но не уточнил, по каким именно.

Зеленский отметил, что это его первый зарубежный визит в 2024 году. После Литвы он посетит Латвию и Эстонию.