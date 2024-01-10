В Польше не считают экс-главу МВД и его заместителя политзаключенными

Замминистра юстиции Мария Эйхарт заявила, что для этого нужно соответствовать одному из критериев такого понятия

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Находящиеся под арестом бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик не могут считаться политзаключенными, утверждают в министерстве юстиции республики.

"Для того, чтобы считаться политзаключенными, нужно соответствовать одному из критериев этого понятия. В случае с осужденными ни одно из условий не было соблюдено, поэтому их нельзя назвать политзаключенными", - заявила на брифинге замминистра юстиции Мария Эйхарт. Она подчеркнула, что, согласно конституции и другим законам страны, президент Анджей Дуда не имел право помиловать Каминьского и Вонсика в 2015 году.

Вечером 9 января бывшие глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были задержаны сотрудниками полиции в президентском дворце в Варшаве. Это произошло в соответствии с постановлением суда, которое было вынесено в тот же день.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же 2015 году были помилованы решением президента Дуды. В конце 2023 года по тому же делу они были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса. Депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость" считают приговор Каминьскому и Вонсику незаконным и политически мотивированным и требуют его отмены. Польские СМИ называют ситуацию вокруг двух политиков хаосом. В 460-местном Сейме "Право и справедливость" занимает 194 депутатских кресла.