СМИ: Макрон принял нового премьер-министра в Елисейском дворце

Темы предстоящих дискуссий не уточняются

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял нового премьер-министра Габриэля Атталя за рабочим обедом в Елисейском дворце. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Темы предстоящих дискуссий не уточняются, однако не исключено, что на встрече будут обсуждаться перестановки в составе правительства. По данным СМИ, глава государства рассчитывает добиться сокращения числа министров и госсекретарей, которых в правительстве Элизабет Борн насчитывалось 39.

По данным газеты Le Parisien, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр сохранят свои позиции. Однако источники издания допускают, что нынешний министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон будет снят с должности после того, как СМИ сообщили о его протесте против принятого в декабре законпроекта об ужесточении миграционного законодательства. Также своего поста может лишиться министр культуры Рима Абдюль-Малак, заявившая ранее о запуске процедуры лишения ордена Почетного легиона актера Жерара Депардье, против чего выступил сам президент.

Точные сроки объявления нового состава правительства СМИ пока не называют, однако ожидают, что это произойдет до конца недели. Лишь в среду стало известно о назначении главой премьерского офиса Эмманюэля Мулена. Он занимал пост главы Казначейства в Министерстве экономики и финансов Франции, куда был назначен в ноябре 2020 года. До этого он работал во Всемирном банке в Вашингтоне и в финансовой корпорации Citigroup. С 2007 года он был главой офиса министра экономики, финансов и промышленности Франции Кристин Лагард, с 2009 года стал советником президента Франции Николя Саркози по экономическим вопросам. СС мая 2017 года возглавлял офис министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра.