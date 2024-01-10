Politico: Трамп заявлял, что США не будут помогать ЕС в случае нападения

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, это заявление экс-президент Соединенных Штатов сделал в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на ВЭФ в 2020 году

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке предупредил, что США не придут на помощь Евросоюзу (ЕС), если он подвергнется вооруженному нападению. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас", - цитирует Трампа газета Politico. По словам Бретона, такое заявление экс-президент Соединенных Штатов сделал в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе в 2020 году. Сам Бретон присутствовал на этой встрече.

Как утверждает еврокомиссар, Трамп также отметил, что "НАТО мертво" и США выйдут из альянса. "Это был тревожный сигнал, и он [Трамп] может вернуться", - выразил беспокойство Бретон.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.