В МИД Франции отвергли обвинения Азербайджана во вмешательстве

Ведомство также повторило свою позицию по поводу задержания француза на азербайджанской территории, назвав такие действия произволом

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана и потребовало освободить задержанного ранее в Баку французского гражданина. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД Франции.

"Мы решительно заявляем, что отвергаем обвинения, выдвинутые Азербайджаном для оправдания своих враждебных действий по отношению к нам", - заявили на набережной Орсе.

Внешнеполитическое ведомство также повторило свою позицию по поводу задержания француза в Азербайджане, назвав такие действия произволом. Оно уточнило, что к настоящему моменту задержанного дважды смогли посетить сотрудники консульства Франции в Баку и дипломаты поддерживают контакт с его родственниками.

"Как мы уже имели возможность указать азербайджанским властям, мы считаем это задержание необоснованным и призываем к немедленному освобождению нашего соотечественника", - говорится в заявлении.

9 января МИД Азербайджана назвал беспочвенными утверждения французского внешнеполитического ведомства о необоснованном задержании гражданина Франции в Баку, обвинив Париж в попытке вмешательства во внутренние дела страны и процесс расследования. Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде уточнил, что гражданин Франции Мартен Риан был задержан 4 декабря 2023 года по подозрению в шпионаже, позже в отношении него суд избрал меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.