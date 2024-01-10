Вооруженный конфликт в Эквадоре и визит Путина на Чукотку. Главные события 10 января

Вооруженный конфликт в Эквадоре

По данным телеканала Ecuavisa, вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне кризиса в сфере безопасности после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" Адольфо Масиаса по кличке Фито. Кроме того, из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, главарь банды "Лос-Лобос". Всего побег совершили 39 заключенных. По сообщению генеральной прокуратуры страны, 17 из них уже задержали. В Эквадоре введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение.

Первая поездка Путина на Чукотку

Президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку с рабочей поездкой. На встрече с представителями общественности в Анадыре глава государства предложил ввести выплаты при рождении третьего ребенка на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Более того, в ходе беседы с жителями Чукотки, президент поддержал предложение об освобождении многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье. Также Путин заявил о востребованности программы "Земский учитель" и сообщил об ее продлении до 2030 года.

Запуск российского аналога "Википедии"

В пресс-службе энциклопедии "Рувики", российского аналога "Википедии", сообщили, что платформа выйдет из бета-тестирования 15 января и заработает в полной версии в течение 2024 года. По информации "Известий", в "Рувики" добавят персонализацию контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, видео и подкасты, а также обновят личный кабинет пользователя.

Уход в отставку главы Кургана

Глава Кургана Елена Ситникова, которую подозревают в халатности, ушла с поста по собственному желанию. В администрации города сообщили, что временно исполняющей ее обязанности станет Анастасия Аргышева. Также там уточнили, что Ситникова перейдет на другую должность, но останется в команде.

Уничтожение беспилотников над регионами РФ

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Воронежской областью. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что над регионом также сбили беспилотник. По его информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.