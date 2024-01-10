В Минсельхозе Венгрии удивились позиции ФРГ по Украине на фоне протестов фермеров

Глава ведомства Иштван Надь отметил, что прием Украины в ЕС приведет к перераспределению сельскохозяйственных субсидий и их сокращению для всех остальных европейских стран

БУДАПЕШТ, 10 января. /ТАСС/. Позиция правительства Германии, поддерживающего начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, вызывает недоумение на фоне протестов немецких фермеров. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, выступая в программе телеканала М1.

Он отметил, что фермеры в ФРГ массово протестуют против отмены сельскохозяйственных субсидий и налоговых льгот, в то время как прием Украины в ЕС как раз приведет к перераспределению таких субсидий и их сокращению для всех остальных европейских стран. "Удивительно, что канцлер Германии по-прежнему считает поддержку Украины приоритетом, в то время как фермеры в его стране сталкиваются со значительными проблемами, а продовольственный суверенитет находится под угрозой", - заявил глава венгерского Минсельхоза.

Надь подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС вызовет разрушение европейского сельского хозяйства. "Европейским фермерам приходится производить свою продукцию в соответствии со строгими правилами, а на Украине, для которой ЕС хочет открыть свой рынок, не надо соблюдать никаких правил", - пояснил министр. Он заверил, что Венгрия будет отстаивать интересы своих фермеров и продолжит в Брюсселе борьбу, аналогичную той, которую ведут сейчас немецкие фермеры.