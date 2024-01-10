Зеленский будет просить "хоть бы один конкретный шаг" на пути в НАТО

Президент Украины также заявил, что хочет получить от саммита альянса еще одну "конкретную вещь" - усиление системы противовоздушной обороны Украины

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хочет получить на предстоящем саммите НАТО "хотя бы один конкретный шаг" на пути Киева к членству в альянсе.

"Что касается политических решений, <...> хочется получить конкретный хотя бы один шаг навстречу НАТО", - сказал он на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе, отвечая на вопрос о саммите НАТО, который пройдет летом в Вашингтоне.

Помимо политического решения Зеленский хочет получить от саммита еще одну "конкретную вещь" - усиление системы противовоздушной обороны Украины. "Я хотел бы получить усиление нашего пакета (помощи) и количеством систем (ПВО), которые так нам нужны, и все понимают, что нужны именно системы и именно конкретные ракеты <...>. Я бы очень этого хотел", - отметил он.

Когда саммит альянса проходил в Вильнюсе в июле 2023 года, Зеленский резко выразил недовольство тем, что страны не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в НАТО. Как сообщали западные СМИ, американские должностные лица и другие лидеры стран НАТО были возмущены заявлениями Зеленского. По итогам саммита Украина получила заверения, что будет принята в альянс, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом на фоне заявлений партнеров на Украине периодически высказывают сомнения, что страна все же достигнет этой цели.