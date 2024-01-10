Литва направит €15 млн на средства для коалиции по разминированию на Украине

Министр обороны республики Арвидас Анушаускас считает, что эта структура может быть платформой помощи и для тех стран, которые не поддерживают Киев поставками вооружений

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Международная коалиция по разминированию подконтрольных Украине территорий получит спецсредства и оборудование, которые за €15 млн закупит возглавляющая коалицию Литва. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Литва, как инициировавшая создание этой структуры и возглавляющая ее, закупит оборудование на сумму €15 млн. Надеемся, что и другие страны своими финансовыми взносами, участием инструкторов также будут участвовать в этой деятельности", - сказал он.

Министр считает, что эта структура может быть платформой помощи и для тех стран, которые не поддерживают Киев поставками вооружений. "Они могли бы участвовать в гуманитарном разминировании", - утверждал Анушаускас.

В состав международной коалиции входят 16 стран. Ее создание стало результатом дистанционного заседания 18 июля 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате Рамштайн. Планов участия в разминировании в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий у коалиции нет.