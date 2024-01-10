Председательство в Совете ЕС будет стоить Литве €100 млн

Детализированную программу предстоит разработать совместно с Ирландией и Грецией

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Правительство Литвы утвердило план подготовки к председательству в 2027 году в Совете ЕС. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Подготовка к этому важному событию и само председательство потребуют около €100 млн", - говорится в сообщении.

Детализированную программу предстоит разработать совместно с Ирландией, которая председательствует перед Литвой, и Грецией, которая получит это право после балтийской республики.

Предварительно намечено, что пройдет около 300 мероприятий, 20 из которых будут встречами на высшем уровне. В команду, отвечающую за председательство, войдут около 1,5 тыс. госслужащих. Штат представительства Литвы в ЕС увеличат со 100 до 200 человек.