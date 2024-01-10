Словакия не осудила "передачу РФ ракет из КНДР" из-за отсутствия доказательств

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна осудит перемещение оружия, если будут доказательства

БРАТИСЛАВА, 10 января. /ТАСС/. Словакия не подписала заявление почти 50 стран Запада с осуждением якобы состоявшейся передачи РФ оружия из КНДР из-за отсутствия доказательств и готова присоединиться к документу, если они будут предоставлены. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, слова которого приводит информационное агентство TASR.

"Мы [Словакия] последовательно выступаем за соблюдение международного права и санкций СБ ООН, но мы не будем делать это [подписывать заявление о передаче РФ ракет из КНДР] лишь потому, что к нам кто-то обратится с тем, что "мы так думаем, но доказательств этого мы вам не дадим", - сказал Бланар. - Мы осудим перемещение оружия между Россией и КНДР, если будут доказательства".

Словакия и Венгрия стали единственными государствами - членами Евросоюза, не подписавшими заявление министров иностранных дел некоторых стран Запада о якобы передаче РФ оружия из КНДР. Словацкая либеральная парламентская оппозиция, реагируя на высказывание Бланара, намерена инициировать созыв внеочередного заседания комитета по международным делам Национального совета (парламента) республики, проинформировало агентство TASR.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине. "Мы оставляем это без комментариев", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такую информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.