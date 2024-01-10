Кабмин Чехии включил закупку F-35 в приоритетные проекты национальных ВС

В списке значится также закупка 246 боевых машин пехоты CV90 шведского производства

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Правительство Чехии включило закупку американских сверхзвуковых истребителей F-35 в список приоритетных стратегических проектов национальных вооруженных сил. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

В списке приоритетных стратегических проектов чешской армии значится также закупка 246 боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства. Стоимость контракта составляет 59,7 млрд крон (около $2,6 млрд). Первые 10 БМП должны поступить в республику в 2026 году.

Приобретение в США 24 истребителей F-35A Lightning II правительство одобрило в сентябре 2023 года. Сделка оценивается в 150 млрд крон (примерно $7,5 млрд) и станет крупнейшей в истории чешской армии. Она, согласно чешским СМИ, должна быть реализована до 2035 года.