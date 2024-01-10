В Газе заявили, что число погибших журналистов с момента эскалации возросло до 115

Только за прошедшие сутки погибли трое сотрудников СМИ, сообщило управление по работе со средствами массовой информации

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Число журналистов, убитых при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, возросло до 115. Об этом сообщило управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

По его данным, "число журналистов, погибших при бомбардировках и обстрелах Газы израильскими силами, достигло 115". За прошедшие сутки погибли трое журналистов, являвшихся сотрудниками различных палестинских изданий, в том числе одна женщина - Хиба аль-Абадла. Вместе с ней, как сообщил египетский портал Sada al-Balad, погибла ее дочь.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.