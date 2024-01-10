Спецслужба Приднестровья сообщила о вооруженном инциденте на границе с Украиной

В ходе него двое граждан непризнанной республики были перемещены на украинскую территорию

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной, в ходе которого двое граждан непризнанной республики были перемещены на украинскую территорию.

"7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении размещенном на сайте ведомства.