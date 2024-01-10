Сын Байдена пришел на заседание в Конгрессе по своему делу

Хантер Байден покинул слушания, как только ему попытались задать вопрос

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Сын американского президента Джо Байдена Хантер без объявления прибыл на заседание комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, на котором рассматривается дело о его обвинении в неуважении к законодательному органу США, однако покинул слушания, как только ему попытались задать вопрос. Трансляция заседания ведется на сайте комитета.

"Хантер Байден только что явился на заседание нашего комитета, на котором мы собираемся привлечь его к ответственности. Хантер не может соблюдать закон! Появляться здесь после того, как он нарушил законодательство, не явившись по повестке, - это не соблюдать закон!" - написала член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин на своей странице в X (ранее Twitter) перед началом слушаний.

Позднее Тейлор-Грин попыталась обратиться к Байдену с вопросом, однако сын президента США сразу же покинул зал. "Думаю, всем, кто сегодня смотрит эти слушания, понятно и очевидно, что Хантер Байден боится сильных консервативных женщин-республиканцев, потому что он не может даже выслушать мои слова, когда я попыталась с ним поговорить. Какой трус!" - отреагировала законодатель.

Профильные комитеты Палаты представителей 10 января рассматривают вопрос о предъявлении обвинений сыну президента США Джо Байдена в неуважении к Конгрессу. Причиной этому послужил отказ Хантера Байдена в декабре 2023 года явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства.

Окончательное решение о том, рекомендовать ли Минюсту привлечь Хантера Байдена к ответственности, может принять путем голосования Палата представителей полного состава. В ней сейчас большинство за республиканцами.

Законодатели рассчитывают в рамках расследования по делу об импичменте Джо Байдена выяснить, получал ли он выгоду от деловых операций своего сына. Оппоненты президента США не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.