США указали Ирану на необходимость прекратить оказывать помощь хуситам в Йемене

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что хуситы "столкнутся с последствиями", если продолжат нападать на суда в Красном море

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американские власти дали ясно понять Ирану, что необходимо прекратить оказывать помощь йеменским мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов после прилета в столицу Бахрейна. Беседу транслировали американские новостные телекомпании.

Госсекретарь заявил, что хуситы "столкнутся с последствиями", если продолжат нападать на суда в Красном море. Его спросили, ожидают ли последствия Иран, который якобы оказывает помощь мятежникам. "Мы ясно дали понять, и многие другие страны дали понять, что будут последствия для действий хуситов. Мы также неоднократно пытались дать понять Ирану, как и другим странам, что помощь, которую они оказывают хуситам, в том числе для этих действий, должна быть прекращена. Обострение конфликта не в их интересах. И мы не единственные, кто подал этот сигнал Ирану", - отметил шеф американской дипломатии.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года ряд кораблей и коммерческих судов в Красном море подвергся атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

Как ранее заявил Блинкен, действия "Ансар Аллах" в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.