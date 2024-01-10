Джонсон заявил, что непричастен к срыву мирных переговоров РФ и Украины

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины состоялись в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон утверждает, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.

Джонсон заявил газете The Times, что считает информацию о своей причастности к этому "полным бредом" и "российской пропагандой". В то же время экс-глава британского правительства рассказал, что после встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. По словам Джонсона, в том разговоре он также подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине "на тысячу процентов".

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины состоялись в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности контактов с Путиным.