Лидер партии "Шор" раскритиковал решение властей продолжить запрет на телеканалы оппозиции

Илан Шор назвал закрытие каналов уничтожением свободы слова

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" раскритиковал решение правительства не возвращать лицензии 12 телеканалам, которые предоставляли слово оппозиции. Об этом Илан Шор заявил, комментируя заявление пресс-секретаря кабинета министров Даниэля Водэ, который сообщил, что Комитет стратегических инвестиций при правительстве, "заботясь о психическом здоровье граждан", рекомендовал не активировать лицензии телеканалов, пока не выяснится, кто за ними стоит.

"Если верить пресс-секретарю правительства Даниелу Водэ, то власти решили позаботиться о нашем психическом здоровье, закрыв телеканалы. Мол, эти СМИ уничтожены ради вас, дорогие граждане Молдовы. С такой логикой, конечно, нашему правительству самому давно пора в психушку. Закрывать каналы - это не лечение, это уничтожение свободы слова. Наши умы не нуждаются в "дезинфекции" от правды", - написал Шор в своем Telegram-канале.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и правительства, а также досрочных выборов в парламент. Оппозиция обвиняет власть в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен.

В этой ситуации Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов оппозиционных партий. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, запрещена партия "Шор". Кроме того, правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям на период действия режима ЧП приостановила лицензии 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, было запрещено вещание российского ТВ, заблокирован доступ к десяткам информационных порталов.

Действия властей подвергли критике представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которые наблюдали за проходящими в условиях ЧП всеобщими выборами в местные органы власти в ноябре. Молдавия живет в режиме ЧП с некоторыми перерывами с конца 2021 года. Действующий режим был введен 24 февраля 2022 года "в связи с угрозами национальной безопасности" на фоне обострения ситуации на Украине. С 1 января 2024 года режим ЧП не был продлен.