Эрдоган: на муниципальных выборах в Турции могут быть попытки устроить беспорядки

Президент страны также заявил, что республика находится на критическом этапе развития и при правильных действиях может войти в первую лигу

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что во время проведения намеченных на 31 марта муниципальных выборов в республике могут появиться желающие устроить беспорядки и хаос в стране.

"Турция готовится к выборам в местные органы власти, которые состоятся 31 марта. Я ожидаю выдающихся усилий в предстоящем избирательном процессе. Очень важно, чтобы выборы прошли в здоровой обстановке, в мире и безопасности. 31 марта могут появиться те, кто захочет устроить беспорядки и хаос, чтобы заглушить боль за ту поддержку, которую они не смогли получить от народа. Будут и те, кто захочет использовать конкуренцию, чтобы запутать страну. Мы не допустим, чтобы процесс голосования отошел на второй план. Вы [губернаторы] будете первыми, кто позаботится о том, чтобы процесс прошел гладко от начала и до конца, без каких-либо проблем", - сказал турецкий президент на встрече с губернаторами турецких провинций в Анкаре.

Кроме того, он заявил, что Турция находится на критическом этапе развития и при правильных действиях может войти в первую лигу мирового развития. "Мы стоим на критическом пороге, и от наших дальнейших шагов зависит, займем ли мы место в первой лиге мирового развития или столкнемся с риском снова откатиться назад. "Век Турции" - это наша общая мечта и проект, и мы знаем о силах, которые стали проявляться в последние дни, чтобы отвлечь нас от нашего видения", - считает Эрдоган.

ЦИК Турции допустил до участия в выборах в местные органы власти, которые пройдут 31 марта, 36 политических партий. Основное противостояние на выборах, как ожидается, развернется за посты мэров Стамбула и Анкары. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Эрдоган, 31 марта намерена взять реванш за 2019 год, когда основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) победила в крупнейшем городе республики и столице.