СМИ: Катар предложил Израилю эвакуировать лидеров ХАМАС из Газы в обмен на заложников

Кроме того, предложение включает требование вывода израильских войск из сектора Газа, отмечает 13-й канал израильского телевидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Катар выдвинул Израилю новое предложение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, которое предусматривает эвакуацию из анклава руководства радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

По информации его источников, близких к Дохе, катарцы предлагают в обмен на эвакуацию лидеров ХАМАС оказать посредничество в освобождении всех израильских заложников, удерживаемых радикалами. При этом их освобождение должно происходить поэтапно. Кроме того, предложение включает требование вывода израильских войск из сектора Газа, отмечает телеканал.

По его данным, это предложение в среду вечером будет обсуждаться на заседании военно-политического кабинета Израиля с участием ключевых министров. Вместе с тем израильские официальные лица сообщили телеканалу, что на данный момент "прорыва в вопросе освобождения похищенных нет".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, в том числе женщин, детей и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября прошлого года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление боев на США.