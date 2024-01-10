В НАТО пообещали Украине "военную и экономическую помощь на миллиарды евро"

Страны альянса осудили российские удары по территории Украины, которые, по его мнению, якобы "осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана"

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс обещает Украине "обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год". Об этом говорится в заявлении Совета Украина - НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе на уровне послов. В документе при этом не содержится информации о новых поставках оружия и не уточняется, сколько денежных средств перечислят Киеву.

"Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году", - говорится в заявлении.

В заявлении подробно перечислены сделанные ранее обещания о том, что страны НАТО закупят 1 тыс. ракет Patriot для усиления своей и украинской систем ПВО, что Германия уже поставила Киеву системы Patriot и Skynex, а также боеприпасы для систем ПВО IRIS-T и что Великобритания осуществляет поставки Киеву 200 ракет для систем ПВО.

Говоря о необходимости усиления украинской системы противовоздушной обороны и о намерении поставлять Киеву больше оружия, страны НАТО осудили российские удары по территории Украины, которые, по мнению альянса, якобы "осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана".

Заседание совета на уровне послов прошло за закрытыми дверьми в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по запросу украинской стороны. На нем по видеосвязи выступили командующий ВВС Украины Николай Олещук и замминистра внутренних дел Алексей Сергеев.