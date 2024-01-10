СМИ: боец "Хезболлах" погиб при израильском артобстреле юга Ливана

Еще двое получили ранения, сообщило агентство Al Wataniya

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах". Как сообщило агентство Al Wataniya, один из снарядов поразил машину на шоссе между поселками Дейр-Мимас и Кфар-Килла, в результате погиб находившейся в ней боец "Хезболлах" и еще двое ранены.

9 января шиитские формирования потеряли четырех бойцов после ударов израильских беспилотников, а всего с начала военной эскалации на юге Ливана во время израильских обстрелов и авианалетов погибли 149 членов "Хезболлах".

По информации агентства, израильская артиллерия ведет огонь по окрестностям населенных пунктов Эль-Хиям, Эль-Эдейса и Ярин, откуда были произведены ранее запуски ракет в сторону израильских пограничных постов.

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по огневым рубежам шиитских отрядов в Бейт-Лиффе и Ханине. О последствиях этих атак сведений не приводится.