Блинкен заявил о приверженности Аббаса делу административного реформирования Палестины

Госсекретарь США отметил, что Палестина обсуждает это с Египтом и Иорданией

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас привержен делу реформирования правительственной структуры своей страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов после прилета в Манаму. Беседу транслировали американские новостные телекомпании.

Комментируя прошедшую в среду встречу с палестинским президентом, глава американской дипломатии отметил: "Я не хочу говорить от имени президента Аббаса, но я думаю, что я вынес из этой встречи то, что он привержен этому [реформированию] и готов двигаться вперед".

"Мы говорили о важности реформирования палестинской автономии, управления Палестиной, чтобы они (власти - прим. ТАСС) могли эффективно взять на себя ответственность за Газу, чтобы Газа и Западный берег [реки Иордан] были воссоединены под руководством палестинцев. Для меня совершенно очевидно, что президент Аббас готов двигаться вперед и участвовать во всех этих усилиях", - добавил госсекретарь.

По мнению руководителя американского внешнеполитического ведомства, Палестина обсуждает с Египтом и Иорданией эти вопросы.

Как ранее сообщил портал Axios, вашингтонская администрация хочет, чтобы Аббас провел широкомасштабные реформы, в том числе влил "новую кровь" в палестинское руководство. Так, американские чиновники призывали палестинского президента и его помощников назначить на руководящие посты более молодые кадры, пользующиеся доверием как среди палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, так и в международном сообществе.