Президент Эквадора заявил о передаче США техники российского производства в обмен на новую

Ее сумма составляет $200 млн, рассказал Даниэль Нобоа

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн.

"Да, есть помощь [от США]. Во-первых, будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на $200 млн", - сказал он в эфире радиостанции Canela.

По словам Нобоа, работу над соглашением планируется завершить "к концу этого месяца".

В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине".