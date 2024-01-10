Алиев назвал основные причины проведения досрочных президентских выборов в Азербайджане

Президент Азербайджана отметил, что выборы подведут итог определенному периоду, а также впервые в период независимости страны пройдут на всей ее территории

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал основные причины решения о проведении в стране внеочередных выборов главы государства.

"Первая причина - это полное восстановление нашего суверенитета, потому что выборы подводят итог определенному периоду. Президентские выборы должны стать началом нового периода", - сказал Алиев в интервью местным телеканалам.

По его словам, второй причиной является то, что впервые в период независимости Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны (включая Карабах). "Поскольку президентские выборы являются самыми важными из всех выборов, то я посчитал, что первыми выборами, которые будут проведены на всей территории страны, должны быть выборы президента", - подчеркнул глава государства.

Еще одной причиной он назвал то, что в октябре 2023 года исполнилось 20 лет его деятельности на посту президента. "Это мы должны принять как некий итог", - добавил Алиев.

7 декабря Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. На пост главы государства баллотируются 7 кандидатов, в том числе действующий глава государства, для которого это будут уже пятые выборы.

Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.