Алиев: при отказе Армении от Зангезурского коридора Баку не откроет границу в ином месте

По словам президента Азербайджана, предложенный Арменией маршрут абсолютно непригоден, его невозможно использовать в течение всего года, так как климатические условия там суровые, а рельеф - сложный

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Азербайджан не намерен открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте, если Ереван не откроет Зангезурский коридор. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Если названный мною маршрут (Зангезурский коридор) не будет открыт, мы не намерены открывать нашу границу с Арменией в каком-либо другом месте. Таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы", - сказал Алиев.

По его словам, предложенный Арменией маршрут, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахичеванью, абсолютно непригоден, его невозможно будет использовать в течение всего года, так как климатические условия там суровые, а рельеф - сложный. "Самый правильный вариант - через территорию Мегри (Армения - прим. ТАСС). В советское время там и так проходила железная дорога и строилась автомобильная дорога", - сказал Алиев. Он подчеркнул, что и железная, и автомобильная дороги должны пролегать через Мегри, а грузы и люди должны проезжать из одной части Азербайджана в другую без каких-либо проверок.

При этом глава государства назвал абсурдными обвинения в том, что Азербайджан откроет Зангезурский коридор, применив силу. "Мы три года ждали, а нас обвинили в том, что откроем этот путь, применив силу. Хотя это было абсурдным обвинением", - сказал азербайджанский лидер. По его словам, такие слухи распускает Франция. "Это не имеет никаких оснований, никакой подготовки не ведется, да и утаить это сегодня невозможно", - подчеркнул Алиев.

По его словам, увидев после трехлетних ожиданий, что коридор не открывается, Баку достиг договоренности с Тегераном об альтернативном маршруте, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Президент сообщил, что уже началось строительство первого моста в направлении поселка Агбенд Зангиланского района (на границе с Ираном), а второй мост планируется построить в направлении Ордубада (Нахичевань).