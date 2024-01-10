Алиев считает, что победа в карабахской войне не должна успокаивать общество

Президент Азербайджана подчеркнул, что процесс строительства армии в Баку будет продолжаться

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа в карабахской войне не должна успокаивать азербайджанское общество.

"В Армении могут возникнуть неуместные иллюзии, что когда-то они вновь могут оторвать от нас Карабах. Такие мнения циркулируют в их обществе, в том числе внутри руководящих группировок. Я не исключаю, что такие мысли постепенно будут занимать все больше места, поэтому мы никогда не должны успокаиваться", - сказал Алиев в интервью местным СМИ.

Он подчеркнул, что процесс строительства армии в Азербайджане будет продолжаться. "Армения должна знать, что сколько бы оружия она ни приобретала, сколько бы ее ни обнадеживали, в случае какого-либо реального источника угрозы для нас мы его немедленно уничтожим", - заявил президент Азербайджана.

В то же время он выразил уверенность, что новой войны с Арменией не будет. "Я сделаю все возможное, чтобы ее не было", - подчеркнул Алиев.