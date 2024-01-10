Алиев заявил, что Баку не нуждается в гарантах для подписания мирного договора с Ереваном

Президент Азербайджана подчеркнул, что не будет возражать, если кто-то захочет помочь процессу

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Азербайджан не нуждается в каких-либо гарантах для подписания мирного договора с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Я считаю, что основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас, поэтому работа над текстом должна идти активно. <...> Армения хочет, чтобы у мирного договора были гаранты. Мы считаем, что необходимости в этом нет. Это должен быть мирный договор, который подпишут два суверенных государства", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку не будет возражать, если кто-то захочет помочь процессу. "Однако эта помощь не должна быть принудительной", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что не хотел бы, чтобы армяно-азербайджанские отношения стали темой геополитики. "Это вопрос между нашими двумя странами, и мы сами должны его решить. Если мы договоримся, то мирный договор будет подписан, если не договоримся, то либо продолжим переговоры, либо они будут остановлены. Оба варианта возможны", - заключил Алиев.