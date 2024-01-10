10 января, 18:06
Вооруженный конфликт в Эквадоре

Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в Эквадоре

Генеральный секретарь ООН также осудил случаи проявления насилия

ООН, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш чрезвычайно обеспокоен ситуацией в Эквадоре и осуждает случаи проявления насилия. Об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь крайне обеспокоен ухудшением ситуации в стране и разрушительным влиянием этого на жизни эквадорцев. Генеральный секретарь решительно осуждает преступные случаи проявления насилия и выражает солидарность народу Эквадора", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что утром Гутерриш провел телефонный разговор с постоянным представителем Эквадора при всемирной организации. 

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