Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в Эквадоре

Генеральный секретарь ООН также осудил случаи проявления насилия

ООН, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш чрезвычайно обеспокоен ситуацией в Эквадоре и осуждает случаи проявления насилия. Об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен ухудшением ситуации в стране и разрушительным влиянием этого на жизни эквадорцев. Генеральный секретарь решительно осуждает преступные случаи проявления насилия и выражает солидарность народу Эквадора", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что утром Гутерриш провел телефонный разговор с постоянным представителем Эквадора при всемирной организации.