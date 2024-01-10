Штаб Байдена раскритиковал Трампа за слова о том, что США не будут защищать ЕС

По мнению сотрудника штаба президента-демократа, американцам не следует переизбирать Трампа, поскольку его угрозы ослабить НАТО и "любезность с президентом России Владимиром Путиным" рискуют подорвать национальную безопасность США

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена подверг критике бывшего американского лидера Дональда Трампа за высказывания о том, что Соединенные Штаты не будут защищать Евросоюз в случае вооруженного нападения на него.

"Мысль о том, что он бросит наших союзников, если не добьется своих целей, вновь подчеркивает то, что мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный, до кого ему есть дело, это он сам", - заявил газете Politico представитель избирательной кампании Байдена Аммар Мусса.

По мнению сотрудника штаба президента-демократа, американцам не следует переизбирать Трампа, поскольку его угрозы ослабить НАТО и "любезность с президентом России Владимиром Путиным" рискуют подорвать национальную безопасность США и авторитет Вашингтона на мировой арене.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Трамп в частном порядке предупредил, что США не придут на помощь Евросоюзу, если он подвергнется вооруженному нападению.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.