Алиев заявил, что во время войны в Карабахе чаще общался по телефону с Эрдоганом и Путиным

Россия несколько раз пыталась остановить войну, подчеркнул президент Азербайджана

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время второй карабахской войны осенью 2020 года чаще всего говорил по телефону со своими турецким и российским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

"В принципе могу сказать, что я в редких случаях беспокою какого-либо главу государства телефонными звонками, потому что считаю, что все мои коллеги очень занятые люди. <...> Конечно, во время второй карабахской войны я больше всего говорил по телефону с президентом Турции и президентом России", - сказал Алиев в интервью местным телеканалам.

Он подчеркнул, что в тот период он неоднократно говорил по телефону с Путиным, так как Россия несколько раз пыталась остановить войну.

При этом Алиев отметил, что если сегодня перед страной возникнет какая-либо серьезная проблема, то он в первую очередь позвонит "своему брату" Эрдогану и проинформирует его.