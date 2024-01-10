В Швейцарии изучают возможность усиления санкций против РФ и контроля за их соблюдением

Страна тесно сотрудничает с ЕС и другими партнерами в этом направлении

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии рассматривает возможность усиления введенных в отношении России санкций, а также контроля за их соблюдением. Об этом говорится в докладе о внешнеэкономической политике страны в 2023 году, текст которого размещен на сайте совета.

"Санкции, введенные против России, требуют дополнительных усилий с точки зрения их применения и контроля [за их соблюдением]. <...> Федеральный совет рассматривает возможность усиления текущего санкционного режима, например путем ужесточения уголовных положений в законе о реализации международных санкций от 22 марта 2002 года на основе модели закона о контроле за активами № 167 или закона о военной технике от 13 декабря 1996 года", - указывается в тексте. Отмечается, что швейцарская сторона в этом направлении "тесно сотрудничает с ЕС и другими партнерами".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в свою очередь в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Евросоюз 18 декабря одобрил 12-й пакет антироссийских санкций.