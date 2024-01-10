Слушания по иску ЮАР против Израиля в суде ООН начнутся с выступления главы Минюста ЮАР

Рональд Ламола произнесет вступительное слово

ПРЕТОРИЯ, 10 января. /ТАСС/. Слушания в Международном суде ООН по иску ЮАР против Израиля с требованием прекращения военных действий в секторе Газа начнутся 11 января с выступления главы южноафриканской делегации, министра юстиции и исправительных учреждений Рональда Ламолы. Об этом сообщила радиостанция EWN.

Ламола произнесет вступительное слово. Делегация ЮАР будет добиваться от суда срочного принятия обеспечительного постановления, которое обяжет Израиль немедленно прекратить боевые действия в Газе, чтобы не усугублять ситуацию. Как отмечает южноафриканский новостной портал News24, в юридических кругах ЮАР считают, что подобное постановление может быть издано судом уже на предстоящей неделе.

Делегация ЮАР, которая насчитывает более 20 человек, уже прибыла в Гаагу, где находится Международный суд ООН. В день вылета в Нидерланды членов делегации принял президент ЮАР Сирил Рамапоса. В ходе встречи он подчеркнул важность для республики и всего мира инициированного страной дела о защите народа Палестины от геноцида. Глава государства указал, что более 1 тыс. международных организаций поддержали иск ЮАР.

29 декабря ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ. Власти еврейского государства эти обвинения отвергли и обвинили ЮАР в лицемерии.