WP: боевики "Аш-Шабаб" захватили экипаж вертолета ООН в Сомали

Как отмечает газета, этот вертолет ранее совершил вынужденную посадку по пути в город Висил в центральном регионе Гальгудуд

НАЙРОБИ, 10 января. /ТАСС/. Боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили экипаж вертолета ООН, который совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Могадишо.

По их данным, "Аш-Шабаб" подожгла вертолет и захватила неизвестное число членов экипажа после того, как вертолет был вынужден совершить вынужденную посадку по пути в город Висил в центральном регионе Гальгудуд. ООН пока не выступила с комментариями.

Организация Объединенных Наций оказывает материально-техническую и медицинскую поддержку миротворческим силам Африканского союза численностью 17 500 человек в Сомали. Однако, по словам представителя миротворцев, среди членов экипажа не было участников миротворческих сил. Также известно, что среди захваченных боевиками людей не было американцев.

"Аш-Шабаб" контролирует часть территории Сомали, хотя правительственные силы, поддерживаемые Афросоюзом, за последние месяцы вернули значительную часть территории, захваченной боевиками.