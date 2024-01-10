В Египте опровергли информацию о взимании допсборов за проход через КПП "Рафах"

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван добавил, что все сборы установлены в соответствии с законодательством страны и остаются на фиксированном уровне

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Власти Египта не взимают дополнительные сборы за пересечение границы с сектором Газа через КПП "Рафах". Об этом заявил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"Мы категорически отрицаем информацию о том, что власти якобы повысили сборы за переход на египетскую сторону через КПП "Рафах", - подчеркнул он в интервью телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария". Рашван добавил, что все сборы, которые взимаются на КПП, "установлены в соответствии с законодательством Египта и остаются на фиксированном уровне". Он также указал, что египетская сторона не взимает с палестинцев, въехавших в страну, никаких дополнительных сумм, вне зависимости от того, с какой целью они прибыли в Египет, а также от их перемещений по стране и за ее пределами.

Рашван отметил, что Египет в настоящий момент обеспечивает не менее 70% от общего объема гуманитарной помощи, которая ежедневно поступает в Газу через "Рафах", а также "стремится облегчить страдания палестинцев", поэтому версии о том, что египетская сторона якобы пытается наложить на жителей Газы дополнительные сборы, являются несостоятельными. Он призвал всех палестинцев в случае, если они столкнутся с давлением или вымогательством финансовых средств на территории КПП, обратиться за помощью к сотрудникам служб безопасности, которые примут соответствующие меры против правонарушителей.