На Кипре заявили, что действия турок-киприотов вдоль буферной зоны не способствуют диалогу

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прокомментировал сообщения о том, что турко-кипрские военные начали рыть траншеи в окрестностях деревни Дения рядом с буферной зоной

НИКОСИЯ, 10 января. /ТАСС/. Действия турко-кипрской стороны вдоль буферной зоны острова не способствуют возобновлению переговоров между греческой и турецкой общинами. Об этом заявил журналистам президент Республики Кипр Никос Христодулидис, комментируя сообщения о том, что турко-кипрские военные начали рыть траншеи в окрестностях деревни Дения рядом с буферной зоной, греко-кипрские СМИ подают это как очередную провокацию турецкой стороны.

"Я был немедленно проинформирован о действиях [турко-кипрской стороны] <...>. Такие действия, безусловно, не способствуют возобновлению переговоров", - сказал Христодулидис, добавив, что власти уже проинформировали о ситуации ООН и ЕС. "Мы наблюдаем усиление этой тенденции со стороны турецких оккупационных сил, поэтому я также общался с генеральным секретарем ООН, - продолжил глава государства. - Я передал главе местной общины, что Республика Кипр принимает все необходимые меры для того, чтобы жители территорий, прилегающих к буферной зоне, продолжали чувствовать себя в безопасности".

Христодулидис признал, что действия турко-кипрских военных не нарушают статуса буферной зоны, поскольку проводятся за ее пределами. Однако, по словам президента, они негативно "влияют на ситуацию в целом", усиливая напряженность. На прошлой неделе спецпредставитель генсека ООН на Кипре Колин Стюарт, являющийся также главой контингента Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на острове (ВСООНК), выразил обеспокоенность растущей милитаризацией вдоль буферной зоны.

В августе 2023 года в буферной зоне в районе местечка Пила произошел инцидент, серьезно омрачивший перспективы возобновления прямого диалога между греческой и турецкой сторонами. Это случилось в тот момент, когда ооновские миротворцы заблокировали несанкционированное строительство дороги в данном районе. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, вмешались миротворцы, возникла стычка, несколько военнослужащих сил ООН получили травмы. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне. Официальная Никосия осудила действия турок-киприотов и потребовала прекратить незаконное, по ее мнению, строительство дороги.

В итоге при посредничестве миротворцев сторонам удалось достичь компромиссного решения, которое с одной стороны позволяет туркам-киприотам достроить дорогу в рамках реализуемого ими гуманитарного проекта, а с другой дает грекам-киприотам гарантии того, что статус буферной зоны не изменится. 180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.