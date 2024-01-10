Премьер Ливана призвал найти справедливое решение палестинского вопроса

Наджиб Микати заявил, что международное сообщество должно оказать давление на Израиль для остановки его действий в секторе Газа и на юге Ливана

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно оказать максимальное давление на Израиль с тем, чтобы остановить его агрессивные действия в секторе Газа и на юге Ливана. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече в Бейруте с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Пришло время найти постоянное и справедливое решение палестинского вопроса, - сказал Микати, слова которого привела в X (ранее Twitter) правительственная пресс-служба. - Первым шагом в этом направлении должно стать прекращение огня, которое откроет путь международным усилиям с целью достижения всеобъемлющего урегулирования на основе принципа сосуществования двух государств".

Касаясь ситуации на ливано-израильской границе, премьер подчеркнул, что "Ливан соблюдает все резолюции Совета Безопасности ООН с 1949 года, когда было достигнуто первое соглашение о перемирии". Он подтвердил готовность Бейрута "вступить в переговоры для установления долгосрочного прекращения огня на южной границе".

В свою очередь Бербок подчеркнула "важность выполнения всеми сторонами резолюции 1701 СБ ООН", которая положила конец конфликту между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах" в 2006 году.

Глава МИД Германии прибыла в Бейрут из Каира - первого пункта своего регионального турне. Министр встретилась с командующим ливанской армии Джозефом Ауном. В ходе посещения германского фрегата в морском порту Бейрута, который входит в эскадру Временных сил ООН в Ливане, она заявила, что "ливанская армия должна осуществлять эффективный контроль на границе и сдерживать вооруженные группировки".

Бербок обещала, что Германия выделит €15 млн на поддержку и укрепление боеспособности ВС Ливана.