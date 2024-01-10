Число перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,9 млн

Это более 85% населения, сообщило БАПОР

РАБАТ, 10 января. /ТАСС/. Число перемещенных лиц в секторе Газа, где более трех месяцев продолжается военная операция Израиля, достигло 1,9 млн, что составляет более 85% населения анклава. Такие данные обнародовало Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Число перемещенных лиц достигло 1,9 млн, или более 85% от всего населения сектора Газа", - приводит данные ооновской структуры телеканал Al Jazeera.

Согласно этим сведениям, около 1,4 млн перемещенных лиц в секторе Газа проживают в 155 объектах, относящихся к БАПОР. Также стало известно, что с начала боевых действий погибли 146 сотрудников БАПОР.