СМИ: террористы убили одного человека при нападении на вертолет ООН в Сомали

По разным данным, на борту находились восемь-девять человек

ХАРАРЕ, 10 января. /ТАСС/. Террористы из группировки "Аш-Шабаб" убили одного человека и шестерых взяли в заложники, напав на вертолет ООН в Сомали. Об этом сообщил портал Garowe со ссылкой на местные власти.

По данным портала, нападение было совершено в населенном пункте Хиндире, штат Галмудуг, где вертолет совершил вынужденную посадку. По разным данным, на борту находились восемь-девять человек, в том числе сомалийцы и иностранцы, чье гражданство не приводится.

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сомалийских военных, террористы убили египетского врача. Также газета сообщает, что сомалийские правительственные силы уже прибыли на место происшествия в штате Галмудуг в центральной части Сомали. Среди девяти человек на борту были два кенийских медика, угандийский солдат, сомалийский офицер, о чем говорится в отчетах сомалийских военных, на которые ссылается WSJ.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Могадишо сообщала, что боевики "Аш-Шабаб" подожгли вертолет и захватила неизвестное число членов экипажа. ООН пока не выступила с комментариями.

Вертолеты ООН оказывают поддержку миротворцам Африканского союза в Сомали, которые помогают правительственной армии бороться с "Аш-Шабаб".