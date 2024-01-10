Сенатор США Менендес просит суд снять с него обвинения в коррупции и работе иноагентом

Защита Роберта Менендеса считает утверждения о том, что он "продал свой народ", "возмутительно ложными и искажающими реальность"

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Адвокаты сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, которого обвиняют в коррупции и работе на Египет и Катар, подали в суд Южного округа штата Нью-Йорк ходатайство о прекращении дела.

Защита Менендеса считает утверждения о том, что он "продал свой народ", "возмутительно ложными и искажающими реальность". Адвокаты убеждены, что "каждое действие сенатора" свидетельствовало о его добросовестности. "Этот суд должен отклонить обвинительно заключение", - говорится в ходатайстве, опубликованном в базе суда.

В сентябре против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

В январе Менендесу предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар. Прокуратура утверждает, что сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был "в том числе совершать действия, идущие на пользу правительству Катара".

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