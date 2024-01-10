Спикер Джонсон заявил Байдену о необходимости ужесточения контроля на границе

Эти вопросы республиканцы увязывают с выделением средств на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в телефонном разговоре заявил президенту США Джо Байдену о необходимости мер по ужесточению пограничного контроля и пресечению нелегальной миграции. Эти вопросы республиканцы увязывают с выделением средств на помощь Украине.

Как уточнили в аппарате Джонсона, он "решительно призвал президента использовать свои полномочия" для "обеспечения безопасности южной границы" США. Спикер ранее подчеркивал необходимость подписания Байденом касающихся этого исполнительных указов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге подтвердила, что Байден и Джонсон говорили по телефону. Она не уточнила тему разговора, но отметила, что американский лидер посчитал это "самым быстрым путем" решения спорных вопросов.

Агентство Bloomberg 5 декабря сообщило со ссылкой на источники, что Джонсон готов "добиваться прямого диалога с <...> Байденом о помощи Украине и пограничном контроле".

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.