В Белом доме не стали говорить, знали ли заранее о приезде сына Байдена в Конгресс

Хантер Байден сам принимает эти решения, заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер не стала сообщать журналистам, знал ли заранее Белый дом о том, что сын президента Хантер Байден без объявления прибудет на заседание комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, на котором рассматривается дело о его обвинении в неуважении к законодательному органу.

Ранее республиканцы приняли решение приобщить к делу об импичменте главы государства факт осведомленности президента США Джо Байдена об отказе его сына прийти на предыдущие слушания.

"Хантер, как вы все знаете, частное лицо, он не является сотрудником Белого дома. Он сам принимает решения, как сегодня, о том, как действовать в отношении Конгресса. <...> Я вынуждена вас направить к представителям Хантера", - ответила Жан-Пьер на брифинге на соответствующий вопрос. Ее вновь спросили, знал ли Белый дом о том, что Хантер Байден посетит заседание. "Нам больше нечем поделиться, кроме этого. <...> Он сам принимает эти решения", - добавила она. В среду Хантер прибыл на заседание комитета, однако покинул его, как только ему попытались задать вопрос.

Профильные комитеты Палаты представителей 10 января рассматривают возможность предъявить обвинения сыну Байдена в неуважении к Конгрессу. Причиной этому послужил отказ Хантера Байдена в декабре 2023 года явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства.

Окончательное решение о том, рекомендовать ли Минюсту привлечь Хантера Байдена к ответственности, может принять путем голосования Палата представителей полного состава. В ней сейчас большинство за республиканцами.

Законодатели рассчитывают в рамках расследования по делу об импичменте Джо Байдена выяснить, получал ли он выгоду от деловых операций своего сына. Оппоненты президента США не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.