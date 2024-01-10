Во Франции 11 января назначат ключевых министров нового правительства

Министры-делегаты и госсекретари ведомств будут назначены на следующей неделе, сообщил телеканал LCI

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Ключевые министры нового состава правительства Франции, возглавляемого самым молодым премьером в истории республики Габриэлем Атталем, будут названы в четверг. Об этом сообщил телеканал LCI.

По его данным, в четверг "будут оглашены ключевые министры, тогда как министры-делегаты и госсекретари ведомств будут назначены уже на следующей неделе".

Силовой блок

Как ожидается, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сохранит пост в новом правительстве. По информации Agence France Presse, доверие к Дарманену уже подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон и, таким образом, "глава МВД почти наверняка войдет в новый кабинет министров".

Также, вероятно, в новый состав кабмина войдет и Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

На продолжающихся переговорах может быть достигнуто решение о переназначении Катрин Колонна на пост министра иностранных дел.

Пост министра транспорта может потерять Клеман Бон, который подверг критике обсуждавшийся в парламенте законопроект о миграции, который ужесточает условия приема иностранцев.