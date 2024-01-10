В Молдавии заявили, что ответные ограничения Тирасполя не повлияют на позицию Кишинева

Уступок в вопросе таможенного кодекса не будет, подчеркнул молдавский вице-премьер Олег Серебрян

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Ответные ограничения со стороны Приднестровья не повлияют на решение Кишинева о сборе пошлин с товаров, которые перевозятся в непризнанную республику через территорию Молдавии. Об этом заявил агентству IPN вице-премьер Молдавии Олег Серебрян, который отвечает в правительстве за приднестровское урегулирование.

"Курс на обострение отношений между Кишиневом и Тирасполем вреден. Нас эти шаги не пугают и не заставят пересмотреть принятую позицию. Уступок в вопросе таможенного кодекса не будет", - сказал вице-премьер.

После решения Украины закрыть приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Молдавия объявила в начале этого года, что начинает собирать пошлины. Как заявил ТАСС президент непризнанной республики Вадим Красносельский, Кишинев, а также выступающая посредником на переговорах ОБСЕ заверяли Тирасполь, что торговые барьеры против Приднестровья применяться не будут.

Накануне власти Приднестровья сообщили о введении ответных ограничений. Тирасполь будет взимать налоги с молдавских фермеров, обрабатывающих земли на левом берегу Днестра. Проживающие в пограничной зоне автовладельцы будут оплачивать дорожный сбор в бюджет Приднестровья, для них будут отменены льготы при временном ввозе транспортных средств, зарегистрированных в Молдавии. Кроме того, с 1 февраля будут увеличены тарифы на газ, электроэнергию, воду и канализацию для находящихся на территории Приднестровья молдавских юридических лиц. Тарифы для них приравняют к молдавским.